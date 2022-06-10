تعتزم الحكومة الألمانية دعم إنشاء منطقة صناعية لشركة "إنتل" الأمريكية لإنتاج أشباه الموصلات في مدنية ماجدبورج الألمانية بمبالغ تصل إلى مليارات اليورو.

وقال النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مارتن كروبر، إنه مسرور للغاية لأن الحكومة الاتحادية ستدعم إقامة المنطقة بإجمالي 8ر6 مليار يورو حتى عام 2024، مشيرا إلى أن الحكومة تخصص 7ر2 مليار يورو منها في موازنة 2022 وحدها، وقال: "المنطقة الصناعية ستكون دفعة لولاية سكسونيا-أنهالت بالكامل".

وأعلن مفوض الحكومة الألمانية لشؤون شرق المانيا، كارستن شنايدر، يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة تعتزم دعم صناعة الإلكترونيات الدقيقة في ألمانيا بالمليارات، موضحا أنه في السنوات المقبلة يمكن أن يتدفق أكثر من 12 مليار يورو في مشاريع استثمارية.

وأشار شنايدر إلى أنه إلى جانب إنتل، تجري الحكومة مناقشات مع مستثمرين آخرين من أجل تعزيز قطاع الإلكترونيات الدقيقة.

ومن المخطط إنتاج أشباه الموصلات في ماجدبورج اعتبارا من عام .2027 وفي مرحلة البناء الأولى، من المقرر إنشاء مصنعين متجاورين لأشباه الموصلات، ما يمكن أن يوفر عدة آلاف من فرص العمل. وتنوي إنتل استثمار حوالي 17 مليار يورو لهذا الغرض كمرحلة مبدئية. ومن المقرر أن يبدأ البناء العام المقبل.