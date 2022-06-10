تعهد ممثلو الأعمال من دول البريكس بتعزيز التعاون متعدد الأطراف لحماية المصالح المشتركة للأسواق الناشئة والدول النامية.

وعُقد الاجتماع السنوي لمجلس أعمال البريكس لعام 2022 في بكين، بمشاركة حوالي 150 ممثلاً من مجموعات عمل المجلس عبر الإنترنت.

وخلال الاجتماع صدر بيان مشترك حول بناء شراكات عالية الجودة بين دول البريكس، حيث دعا البيان إلى بذل جهود لتعميق الحوار وتعزيز التعاون.

وقال تشن سي تشينغ، رئيس الجانب الصيني بمجلس أعمال البريكس، إن الصين تعاونت مع جميع الأطراف للاستفادة من المزايا المهنية والموارد وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف تشن أن الصين ستعمل مع مجتمعات الأعمال بين دول البريكس وستلتزم بالتنمية المدفوعة بالابتكار لتعزيز زخم النمو.

وتأسس مجلس أعمال البريكس خلال قمة البريكس الخامسة التي عقدت في عام 2013 في ديربان بجنوب إفريقيا، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعات الأعمال في دول البريكس الخمس.