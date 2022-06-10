سلمت شركة ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات47 طائرة في شهر أيار/مايو الماضي، لتتأخر عن سعيها لتحقيق الهدف السنوي للمجموعة بعد مضي نحو منتصف العام.

وبهذه الحصيلة الشهرية، يرتفع إجمالي الطائرات التي يتم تسليمها عام 2022 إلى 235 طائرة، في الوقت الذي تحتاج فيه الشركة إلى تسليم 720 طائرة بنهاية العام لتحقق هدفها. وفي حين أنه ليس من غير المعتاد بالنسبة للشركة أن تقوم بزيادة عمليات تسليم الطائرت في نهاية العام، إلا أن مشكلات سلاسل الإمداد التي توثر على الصناعة يمكن أن تجعل عملية التعافي أكثر صعوبة.

ولم تتلق شركة صناعة الطائرت أي إلغاء لطلبيات ،ولكن تلقت 13 طلبا خلال الشهر الماضي، من بينها ست طائرات من طراز "ايه 320 نيوز" وطائرتان من طراز "ايه 321 نيوز" لشركة "اي ايه جي اس ايه" المالكة للخطوط الجوية البريطانية.

وكانت معظم الطائرات التي تم تسليمها خلال الشهر من الطائرات ذات البدن الضيق، ما عدا ست طائرات كانت من الطائرات عريضة البدن.