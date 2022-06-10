أفادت شركة "بريتيش أميركان توباكو" بأن الغزو الروسي لأوكرانيا، والأضرار الاقتصادية الناجمة عنه، سيلقي بظلاله على عدد منتجات التبغ التي يتم بيعها هذا العام.

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الشركة القول إن حجم صناعة التبغ حول العالم قد يتراجع بـ 3% في 2022، حيث أن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز يقلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.

وكانت الشركة توقعت في وقت سابق تقلص حجم الصناعة ـبنسبة5ر2% .

وفيما يتعلق بالشركة نفسها، فقد أبقت على توجيهاتها للعام بأكمله، بالنظر إلى أن أعمال بدائل التدخين التابعة لها تقلل من خسائرها. وذكرت الشركة أن مبيعاتها سترتفع بما يترواح بين 2 و 4% عند احتساب ثبات سعر الصرف، بينما سيكون نمو الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين ما بين 4 و 6%.

وتتطلع دول حول العالم لفرض قيود أكثر صرامة على السجائر، ما يؤكد على أهمية عمل كبريات شركات صناعة التبغ لتطوير عروض قوية في السجائر الإلكترونية والمنتجات التي تقدم النيكوتين عن طريق الفم.