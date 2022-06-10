أوقف مسؤولو الجمارك في فرنسا ألمانيين كانا قادمين من إسبانيا ومعهما أربعة تماسيح في شاحنة صغيرة.

وذكرت صحيفة " لو باريزيان" أن الشرطة فتشت السيارة في محطة تحصيل على الطريق السريع بالقرب من لو بيرتوس خلف الحدود على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب بربينيان واتصلت بسلطات الجمارك طلبا للمساعدة عندما اكتشفت التماسيح.

وحدد خبير في مجال حماية الحيوان نوع التماسيح. ويخضع جلب التماسيح إلى فرنسا لقيود صارمة.

ونظرا لعدم حيازة الألمانيين على مستندات لنقل الحيوانات، تم احتجازهما من قبل الجمارك وتسليمهما إلى الشرطة.

وينتظر الاثنان المحاكمة. وتم نقل التماسيح إلى حديقة حيوانات مخصصة للتماسيح جنوب ليون. ومن غير الواضح حتى الآن ما الذي كان يخطط الألمانيان القيام به بشأن الزواحف، أو من أين حصلا عليها.