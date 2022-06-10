أنهى مسلسل الجيران التلفزيوني الأسترالي الذي أطلق مسيرة كايلي مينوج ومارجوت روبي وجاي بيرس والإخوة الثلاثة لوك وليام وكريس همسوورث، تصوير الحلقة الأخيرة اليوم الجمعة، ليُسدل الستار عن أطول دراما تلفزيونية في البلاد بعد أربعة عقود.

المسلسل الذي بدأ بثه على الشاشة الصغيرة الأسترالية منذ عام 1985 وفي بريطانيا منذ عام 1986، توقف تصويره بعد أن استبعدت القناة الخامسة البريطانية المفتوحة، الممول الرئيسي له، المسلسل من جدولها لإفساح المجال للمحتوى المحلي.

ومنذ أن بلغ ذروة نجاحه في أواخر الثمانينيات، انخفضت نسبة مشاهدة مسلسل الجيران بشكل مطرد مع تفضيل المشاهدين للمسلسل المنافس (هوم اند أواي) وزيادة الإقبال على برامج الواقع ومنصات البث.

وقدم المسلسل فرصة للعديد من المواهب الجديدة وانطلقت منه لتحقيق شهرة عالمية.