روج الفنان خالد سليم لفيلمه الجديد "في القلب"، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، والذي من المقرر عرضه في شهر أغسطس المقبل ضمن الموسم الصيفي الحالي.

وقال خالد سليم ، معلقا على صورة نشرها عبر حسابه على "انستجرام"، "من تصوير فيلم في القلب قريباً بجميع دور العرض".

ويعود خالد سليم بفيلم "في القلب" لدور العرض بعد غياب عدة سنوات، حيث تدور أحداثه في إطار رومانسي بين أبطال العمل. وفي السياق، أوضح مخرج الفيلم مرقس عادل، عبر حسابه الشخصي أن فيلم "في القلب" سيُطرح في السينمات اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، إذ سيلحق بأفلام موسم عيد الأضحى المبارك، بأسابيع قليلة ، معربا عن آماله بأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات، لا سيما أن العمل تطلب جهودًا ضخمة من فريق العمل الذي سيتناول قصة مختلفة، وجرى تصويرها بين مصر والإمارات.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإخراج مرقس عادل.