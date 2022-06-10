ذكرت صحيفة /إندبندنت/ البريطانية، أنه رغم الإشادة بالسمك باعتباره طعاما صحيا يزود الجسم بالأحماض الدهنية والفيتامينات الحيوية ، إلا أن دراسة جديدة أوضحت أن تناول حصتين من الأسماك أسبوعيا (حسبما توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية) ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، وهو الأكثر فتكا من نوعه.

وأشارت الصحيفة البريطانية -في تقرير بثته على موقعها الالكتروني- أن خبراء من جامعة براون الأمريكية وجدوا في الدراسة الجديدة، أن الأشخاص الذين يستهلكون يوميا 8ر42 جراما من الأسماك (ما يعادل 300 جراما في الأسبوع)، معرضون لخطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 22% أكثر من أولئك الذين يتناولون يوميا 2ر3 جراما فقط ، و تتزايد نسبة خطر الإصابة كلما زاد الأفراد من تناول الأسماك ، و ذلك لتطور خلايا غير طبيعية في الطبقة الخارجية من الجلد والمعروفة باسم المرحلة 0 من الورم الميلانيني (يشار إليه أحيانا باسم مرحلة ما قبل السرطان).

واستندت النتائج إلى دراسة أجريت على 491 ألفا و367 من البالغين الأمريكيين، وتم نشرها في مجلة "أسباب السرطان والوقاية منه".

وفي المقابل، قال خبراء آخرون إن الأسماك غذاء صحي مهم ولا داع للتوقف عن تناوله .

وقال دوان ميلور، كبير المحاضرين في كلية الطب في أستون في بريطانيا: "يقترح مؤلفو الدراسة أنه يمكن أن يكون هناك صلة بين الملوثات في الأسماك وبين تزايد خطر الإصابة بالسرطان، ولكن بهذا المنطق سيمثل زيادة تناول الأسماك خطرا متزايدا للإصابة بأكثر من سرطانات الجلد .

وأضاف ميلور "لا تحتوي الدراسة على آلية واضحة حول كيف يؤدي زيادة تناول الأسماك لخطر الإصابة بسرطان الجلد، لا يوجد دليل واضح على أن تناول الأسماك يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد".

وتابع "من المهم أن نتذكر تناول حصتين من الأسماك أسبوعيا.. يمكن أن يكون وسيلة لضمان العناصر الغذائية المهمة، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، كجزء من نظام غذائي صحي، ويجب ألا تثبط هذه الدراسة الأشخاص من خطتهم في أكل الأسماك كجزء من نظام غذائي صحي".

وذكرت "إندبندنت" أن عمر المشاركين في الدراسة كان 62 عاما في المتوسط، ​​وذكروا عدد المرات التي تناولوا فيها الأسماك المقلية والأسماك غير المقلية والتونة خلال العام السابق، بالإضافة إلى الكميات التي تناولوها.

وعقب ذلك، قام الباحثون بحساب وتيرة حالات سرطان الجلد الجديدة، وأخذوا في الاعتبار العوامل التي يمكن أن تؤثر على النتائج، مثل وزن الأشخاص ، و هل يدخنون والنظام الغذائي ، والتاريخ العائلي للسرطان، ومتوسط ​​مستويات الأشعة فوق البنفسجية في منطقتهم المحلية (مع مراعاة التعرض للشمس، وهو أمر معروف بأنه أحد عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد).

وبشكل عام، أصيب 5 آلاف و34 شخصا (1%) من الذين جرت عليهم الدراسة، بأعراض الورم الميلانيني، خلال فترة الدراسة، بينما تطورت المرحلة صفر من سرطان الجلد عند 3 آلاف و284 شخصا، وأظهر تفصيل النتائج إلى أن استهلاك الأسماك مرتبط بمخاطر أعلى.