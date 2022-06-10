أظهرت بيانات سكرتارية الشؤون الاقتصادية في سويسرا انخفاض معدل البطالة في البلاد خلال شهر أيار/مايو الماضي، في توافق مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وانخفض معدل البطالة إلى 1ر2% في أيار/مايو الماضي مقارنة بـ 3ر2% في نيسان/أبريل الماضي.

وتراجع عدد العاطلين المسجلين بواقع 6387 شخصا إلى 98 ألفا وأربعة في أيار/مايو الماضي مقارنة بـ 104 آلاف و 391 شخصا.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب، في الفئة العمرية 24-15، إلى 5ر1 % الشهر الماضي، مقارنة بـ 6ر1% الشهر السابق عليه.

من ناحية أخرى، لم يتغير معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية، وظل عند 2ر2% الشهر الماضي، وهو ما توافق مع توقعات الخبراء.