أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الجزء الأول من دليل متاحف العالم الإسلامي، بعنوان "متاحف منطقة إفريقيا"، يتضمن الإصدار لمحة عامة عن المؤسسات المتحفية في دول إفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء في الإيسيسكو.

وأفاد بيان للإيسيسكو، بأن الدليل الذي يتكون من 178 صفحة، يهدف إلى النهوض بالسياحة الثقافية من خلال إبراز المتاحف ومواطنها، ليستفيد منها الطلاب والباحثون والمستثمرون ورواد الأعمال في المجال الثقافي.

وأضاف البيان أن إصدار الإيسيسكو يتضمن كلمة للدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، يبرز فيها أهمية هذا الجزء من دليل متاحف العالم الإسلامي، باعتباره وثيقة تضم معلومات عن 194 متحفًا، منوها بأنه يتم تحديثها كل عامين، بالتعاون مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات ستسمح بإنشاء منصة لتيسير التبادل بين المتخصصين في مجال المتاحف، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات عن بُعد، وتعزيز السياحة الثقافية، وإنشاء شبكة للمتاحف في العالم الإسلامي.

ويأتي الإصدار الجديد من إصدارات الإيسيسكو الثقافية، في إطار جهود المنظمة لدعم دولها الأعضاء في تثمين تراثها الثقافي، وتعزيز الاقتصاد الثقافي، وتطوير الصناعات الثقافية عبر الحاضنات، وتسجيل المعالم والعناصر الثقافية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، لجعل القطاع الثقافي محورًا استراتيجيًا للنمو، ووسيلة لتوفير فرص العمل.