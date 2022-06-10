عادت المركبات التجارية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية إلى أجندة صناعة السيارات والنقل في أوروبا، مع اتجاه بعض الشركات الكبرى إلى التعامل بجدية مع هذه الفئة من السيارات.

وتعتبر تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية خيارا جيدا لمطوري السيارات التجارية الصديقة للبيئة عندما يكون المطلوب هو زمن قصير لإعادة شحن البطارية، أو عدم زيادة وزن السيارة باستخدام بطاريات كبيرة الحجم نسبيا كما هو الحال في السيارات الكهربائية.

يذكر أن خلايا الوقود تنتج الكهرباء اللازمة لتشغيل محرك السيارة من خلال تفاعل كيمائي بين الهيدروجين والأوكسجين ويكون العادم الوحيد بخار الماء.

وأطلقت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور أول حافلة صغيرة تعمل بالهيدروجين على الطرق بالفعل، في حين تعتزم شركات أوروبية السير في نفس الاتجاه.

وقال يورجن جولدنر من إدارة التطوير في شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو إن الأمر قد يبدو الأمر مفاجئا أن تظل هذه التكنولوجيا قائمة، في ظل الانتصار المفترض للسيارات الكهربائية التقليدية، وذلك لسبب بسيط ، وهو أن خلايا الوقود لا تتأثر بدرجة حرارة الجو وهو ما يجعلها الخيار الأمثل للعالم.

وأضاف الخبير الألماني أن خلايا الوقود "توفر مركبات تجارية بدون انبعاثات للعمل داخل المدن، ودون التقيد بفترات اليوم المختلفة، إلى جانب إمكانية تموينها بالوقود في وقت قصير كما هو الحال في السيارات التقليدية" على عكس السيارات الكهربائية التي تحتاج إلى وقت طويل لإعادة شحن بطاريتها.

وفي حين تحتاج أفضل سيارة كهربائية إلى نصف ساعة على الأقل لإعادة شحن بطاريتها، فإنه يمكن ملء خزان الهيدروجين في سيارات خلايا الوقود خلال دقائق قليلة.

في الوقت نفسه ينخفض مدى سيارات تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بحسب درجة حرارة الجو، في حين لا يتأثر مدى السيارات التي تعمل بخلايا الوقود بالأحوال الجوية.

في الوقت نفسه فإن الهيدروجين كوقود للسيارات يقدم ميزة إضافية، على الأقل من الناحية النظرية، وهي أنه يمكن تخزينه بكميات كبيرة مقارنة بالكهرباء.

لكن من الناحية العملية لا توجد حاليا البنية التحتية الكافية لتوفير غاز الهيدروجين اللازمة لتموين السيارات، وكذلك لا توجد طاقة إنتاجية كافية للهيدروجين.

ومن المنتظر إنتاج حوالي 110 آلاف شاحنة وسيارة ركوب بخلايا الوقود سنويا. وترغب هيونداي زيادة مبيعاتها من سيارات خلايا الوقود إلى نصف مليون سيارة سنويا.