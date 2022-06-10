أعلن المرصد العربي لحقوق الإنسان، عن تبني اقتراح إطلاق المؤشر العربي للأمن الغذائي، المقدم من الدكتورة جهاد الفاضل عضو مجلس أمناء المرصد، والذي يهدف إلى إيجاد آلية عربية تعتمد المعايير الدولية للوقوف على مؤشر الأمن الغذائي بالبلدان العربية، في ظل انخفاض مرتبة العديد من الدول بالمؤشر العالمي للأمن الغذائي، ولتفادي ما يواجهه العالم أجمع من تهديدات على مستوى وفرة الغذاء واستدامة إمداداته.

وأكد المرصد -خلال اجتماعه في القاهرة برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان- اهتمامه بتبني اقتراح مؤشر الأمن الغذائي العربي على المستويين العربي والعالمي، لما له من أهمية قصوى في ظل تحديات النظم الغذائية المستدامة التي يعاني منها العالم وتجلّت آثارها بشكل واضح خلال جائحة كوفيد 19، ومعاناة العديد من البلدان من نقص السلع الأساسية الغذائية وحتى غير الغذائية، والحاجة الملحة لاتخاذ التدابير التشريعية المساندة.

وكشف المرصد، خلال الاجتماع، عن تنظيم مؤتمر خاص بالأمن الغذائي في الوطن العربي، وذلك إيمانًا بتلمس المرصد واطلاعه على التحديات الغذائية التي يواجهها العالم والدول النامية على وجه الخصوص، وخصوصًا في ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيقدم رؤى ومقترحات نحو تحقيق التكامل العربي المرجو في مجال الأمن الغذائي باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان.

وأكد المرصد الأهمية القصوى لإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، والذي يعتمد على رصد النجاحات التي حققتها الدول العربية في مجالات حقوق الإنسان من خلال تقييم حقيقي ورصد واقعي لحالة حقوق الإنسان في الدول العربية، باعتباره مؤشرًا هامًا سيكون نموذجًا رائدًا على المستوى العربي والدولي.

وناقش المرصد التحضيرات والاستعدادات اللازمة بشأن انعقاد المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان في الدول العربية الذي أعلن عنه المرصد في اجتماعه الخامس، حيث تقرر تشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر برئاسة الدكتور مفيد شهاب نائب رئيس مجلس أمناء المرصد، فيما تم الاتفاق على أن ينطلق المؤتمر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.

وأكد عادل العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن المرصد قطع شوطًا كبيرًا من خلال الجهود المتواصلة للجانه الأربع، والتي أثمرت عن مخرجات ناجحة ترسخ لمبادئ حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المرصد يعكف حالياً على تعزيز دائرة التعاون مع لجان حقوق الإنسان في البرلمانات العربية مستهدفاً قبل نهاية العام الجاري بناء العلاقات المؤسسية مع الهياكل العربية لحقوق الإنسان، وأيضا مع اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان في البرلمانات العربية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى النتائج الملموسة التي حققها المرصد في استيفاء متطلبات الانضمام إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدولي، بعد استيفاء كافة الشروط بفضل الدعم العربي الواسع للمرصد، والدعم من قبل بعض الدول الصديقة.