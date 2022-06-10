تسارع النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا خلال الربع الأول من هذا العام، في خضم خروج البلاد من رابع موجة لجائحة كورونا وقرار الرئيس سيريل رامافوزا تخفيف جميع القيود المتبقية تقريبا للحد من تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات في العاصمة بريتوريا، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 9ر1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بنهاية آذار/مارس، مقابل نمو معدل في الربع السابق بلغ 4ر1%.

وكان متوسط تقديرات 13 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته بلومبرج هو نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر1% في الربع الأول. وبلغت نسبة النمو في الربع الأول على أساس سنوي 3%.

وأفادت هيئة الإحصاءات بأن حجم الاقتصاد في جنوب أفريقيا وصل إلى 15ر1 تريليون راند (75 مليار دولار)، وهو نفس حجمه تقريبا قبل اندلاع الوباء.

ولا يزال أكبر اقتصاد قائم على الصناعة في أفريقيا عالقا في أطول دائرة هبوط منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يسجل نموا بأكثر من 3% منذ عام .2012