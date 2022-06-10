أكواب الخيزران التي تعتبر بديلا مستداما صديقا للبيئة للبلاستيك، ليست دائما شيئا جيدا رغم أنه يُنصح بها بشكل عام لمحاولة تجنب المنتجات التي تستخدم مرة واحدة.

وتحتوي الكثير من منتجات الخيزران على راتنجات الميلامين فورمالدهيد وهي بلاستيك غير قابل للتحلل ويمكن أن يكون خطرا على الصحة.

وعندما يتم تصنيع حاويات الخيزران من الألياف الناعمة، يتم استخدام البلاستيك كمادة رابطة حتى يتماسك شكلها.

لا تعد راتنجات الميلامين فورمالدهيد بمفردها مشكلة إذا كنت تستخدم الحاويات لمواد باردة. ولكن إذا ما عرضتها لدرجات حرارة أعلى من 70 درجة مئوية، هناك خطر أن تنتقل المواد الخطرة إلى الطعام مثل القهوة الساخنة أو الحساء.

وإذا ما كنت تسخن المحتويات في الميكروويف ففي هذه الحالة يمكن أن تنتقل المواد إلى طعامك، بحسب دراسة أجراها معهد تقييم المخاطر الألماني.

ويمكن أن يهيج الفورمالدهيد العيون والجلد والجهاز التنفسي وقد يكون مسرطنا. وهناك اعتقاد أن الميلامين مسؤول عن أمراض المثانة والكلى.

وينصح المعهد باستخدام مواد بديلة توضع فيها القهوة والشاي وغيرهما من الأغذية الساخنة.

وإذا لم تكن متأكدا ما إذا كان بإمكانك استخدامها في الميكروويف، انظر على سطح المنتج بحثا عن رمز يشير إلى ذلك. وأحيانا يحدد المصنعون أيضا درجة الحرارة القصوى التي يمكن أن يتعرض لها المنتج.

وإلا فابحث عن منتجات بامبو صافية. ويشبه ملمس تلك الأطباق العميقة وألواح التقطيع أو الأطباق الألياف الخشبية، بحسب منظمة حماية المستهلك الألمانية شتيفتونج فارينتيست.

وحتى تكون على الجانب الآمن، يمكنك العثور على الكثير من البدائل الصديقة للبيئة بدلا من البامبو. وتعد الأكواب المصنوعة من الاستانليس ستيل والخزف أو علب الغداء المصنوعة الزجاج شهيرة للغاية حاليا.