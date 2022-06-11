ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن منصة تويتر ستزود إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، ببيانات أكثر من 500 مليون تغريدة تُنشَر يوميًا على الموقع.

وأوضحت "سي إن بي سي"، أن تويتر تستعد لتسليم بيانات داخلية تتعلق بالحسابات المزيفة المسجلة على منصة التواصل الاجتماعي إلى إيلون ماسك، عقب تهديداته المتكررة بالانسحاب من صفقة شراء الموقع التي تقدر قيمتها بـ44 مليار دولار.

وسيحصل المدير التنفيذي لشركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية على بيانات أكثر من 500 مليون تغريدة تُنشَر يوميًا على الموقع، تتضمن معلومات عن الأجهزة التي تصدر منها التغريدات والحسابات التي تنشرها.

وكان ماسك قد حذر في أكثر من مناسبة من أن الصفقة لن تتم في حال لم يطلع على العدد الحقيقي لعدد الحسابات الوهمية والمزيفة المسجلة في الموقع، معربًا عن شكوكه حول مزاعم "تويتر" بأن الحسابات الوهمية لا تتجاوز 5% من مجموع الحسابات التي يبلغ عددها 229 مليونًا.