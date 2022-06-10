وصل متوسط سعر المساكن في بريطانيا إلى ارتفاع قياسي هو 289 ألفا و99 جنيها استرلينيا في أيار/مايو الماضي، لكن السوق يظهر بوادر تباطؤ، طبقا لأحد المؤشرات.

وذكر مؤشر "هاليفاكس" أنه في جميع أنحاء المملكة المتحدة، زادت قيمة الممتلكات العقارية بواقع 2857 جنيها استرلينيا، على أساس شهري، في أيار/مايو الماضي، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا"

وأضاف التقرير أنه لا يزال عدم التوازن بين العرض والطلب على العقارات السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المساكن.

وقال راسل جالي، المدير الإداري لمؤشر "هاليفاكس" إن متوسط تكلفة شراء منزل في المملكة المتحدة ارتفع بواقع 1%، أو 2857 جنيها استرلينيا، الشهر الماضي، وسجل ارتفاعا للشهر الحادي عشر على التوالي.

وأضاف "لا يزال النمو السنوي يسجل أرقاما مزدوجة، عند 5ر10%، على الرغم من أن هذا أبطأ معدل للنمو، يتم تسجيله منذ بدء العام".