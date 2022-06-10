أظهرت بيانات أن أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية ارتفعت بأسرع معدل لها منذ نحو 14 عاما في شهر أيار/مايو الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء الناجم عن الحرب الممتدة بين روسيا وأوكرانيا، والانتعاش الاقتصادي.

وقفزت أسعار المستهلك بنسبة 4ر5% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متسارعة من ارتفاع بنسبة 8ر4%على أساس سنوي في نيسان/أبريل الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكورية، التي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتمثل تلك أكبر زيادة على أساس سنوي منذ شهر آب/أغسطس 2008، عندما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6ر5%. كما تجاوز نمو التضخم 5% للمرة الأولى منذ ارتفاعه بنسبة 1ر5% في أيلول/سبتمبر .2008

وللشهر الرابع عشر على التوالي في أيار/مايو، ارتفعت أسعار المستهلك فوق 2% - هدف التضخم للبنك المركزي على المدى المتوسط.

وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 4ر3% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ شباط/فبراير .2009