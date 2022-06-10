ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ احمد النواف بفرض هيبة الأمن في جميع مناطق البلاد وضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومخالفي قانون الإقامة وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس لتنفيذ تلك التعليمات على أرض الواقع، قامت مديرية أمن محافظة الأحمدي بحملة أمنية في منطقتي الوفرة وميناء عبدالله تحت إشراف مدير الأمن وبمشاركة جميع الإدارات المعنية حيث قام رجال الأمن المشاركون في الحملة بتطويق المناطق المستهدفة من خلال تمركز الدوريات والإحكام والسيطرة على المداخل والمخارج والانتشار الأمني وفق خطة متكاملة لملاحقة المطلوبين والمخالفين للقانون واسفرت الحملة عن ضبط عدد 162 منهم 145 بدون إثبات وعدد 11 تغيب وانتهاء إقامة كما تم ضبط 6 أشخاص بحالة غير طبيعية وعدد 60 زجاجة يشتبه بأنها مواد مسكرة كما تم تحرير 4 مخالفات مرورية، كما تم ضبط مصنعين لتصنيع الخمور المحلية.

كما قامت مديرية أمن محافظة الفروانية باشراف مدير الأمن وبمشاركة جميع القيادات الأمنية بحملة أمنية على منطقة محافظة الفروانية حيث تم تحديد المناطق المستهدفة واسفرت الحملة عن ضبط عدد 166 منهم 109 انتهاء إقامة وعدد 49 إلقاء قبض تغيب وعدد 3 حيازة مواد مخدرة وعدد 4 سكر وعدد 1 محكوم حبس جنائي لمدة 13 سنة.

وتؤكد الإدارة أن الحملات الأمنية والمروية مستمرة على جميع أنحاء البلاد من أجل ضبط الخارجين على القانون والمخالفين لقوانين الإقامة والعمل والمستهترين أثناء القيادة وذلك من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.