أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أنها قررت تخفيض أسعار باقات للحجاج داخل المملكة، وذلك قبل يومين من إغلاق التسجيل، وفقا لما ذكرت صحيفة عكاظ المحلية.



وجاءت الأسعار المعدلة بعد تخفيضها بواقع 13.943 ريالا (حوالي 3700 دولار) لباقة أبراج منى، و11.970 ريالا (حوالي 3200 دولار) لباقة الضيافة 1 «خيام مطورة»، و9098 ريالا (2400 دولار) لباقة الضيافة 2 «خيام عادية»، فيما أشارت الوزارة إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة.



وبينت الوزارة في الدليل الإرشادي لشروط وآلية تسجيل الحجاج أنه في حالة تقدم مجموعة أفراد لحجز إحدى هذه الباقات في طلب واحد، فإن النظام يتعامل مع المجموعة كاملة كطلب واحد، وإذا لم يستوف أحد الأفراد الشروط يتم إلغاء الطلب بأكمله.



وأشارت في الدليل إلى أنه في حالة لم يستكمل أي من المسجلين للبيانات المطلوبة يتم إشعاره بذلك لاستكمال التسجيل.



وكانت السلطات المختصة قد أعلنت عن رفع أعداد حجاج الداخل إلى مليون شخص، بعد أن كانت الأعداد قليلة للغاية في العامين المنصرمين بسبب جائحة ڤيروس كورونا.