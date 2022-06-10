تواجه وزيرا الدفاع الصيني والأميركي بشأن تايوان خلال أول محادثات مباشرة بينهما، إذ توعدت بكين بـ «سحق» أي «مخطط للاستقلال» في الجزيرة، بينما حضتها واشنطن على الامتناع عن أي خطوات «مزعزعة للاستقرار».



يأتي هذا في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن على تطوير خطوط اتصال عسكرية ورسمية أقوى مع بكين لتجنب حدوث أزمة، حيث عقد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أول لقاء مباشر له مع نظيره الصيني وي فنغي في سنغافورة الجمعة.



وتبحث الولايات المتحدة عن خطوط اتصال أفضل بين أوستن ووي بالإضافة إلى زيادة المشاركة بين الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ونظيره الصيني، وبين قائد القيادة الأميركية لمنطقة المحيط الهادئ الهندية والقادة الإقليميين الصينيين.



وقال المسؤولون الأميركيون إنهم شهدوا «بعض التقدم» نحو إنشاء آليات اتصال مع الصين.



وقال وزير الدفاع الأميركي لنظيره الصيني إن على الصين «الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار». بدوره، تعهد وي بأن الصين «ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم»، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع الصينية.



وشدد على أن «تايوان هي تايوان الصينية.. استخدام تايوان لاحتواء الصين لن ينتصر إطلاقا».



وفي اعقاب الاجتماع بين الوزيرين، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان الجمعة أن بلاده «لن تتردد في بدء حرب» إذا أعلنت تايوان استقلالها.



ونقل المتحدث عن وزير الدفاع وي فنغي قوله خلال لقاء مع نظيره الأميركي لويد أوستن «إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني بكل تأكيد في بدء حرب مهما كلف الأمر».