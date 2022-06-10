عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هناك توجها حكوميا مشتركا لتنفيذ عدد من الخدمات المستحقة في مدينة صباح الأحمد السكنية، وذلك بإيعاز من قبل لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء، حيث ستقوم الإدارة العامة للمرور ممثلة بالقطاع الهندسي التابع لها بإزالة عدد من المطبات المتلاصقة في طرق المدينة ومن ثم إعادة ترتيبها وإنشاء عدد من المطبات الصناعية بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة لأهالي المدينة.



وكشفت المصادر أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ستقوم من جهتها بتنفيذ سياج شجري للمدينة لصد الرياح والغبار والحد من حركة الكثبان الرملية الزاحفة باتجاه المدينة بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات لتناول الجوانب البيئية والصحية للمدينة وقاطنيها واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك ورفع التقرير مفصل بهذا الشأن.



وبموازاة ذلك يتم حاليا تنفيذ مشروع مستودعات على مساحة 1.28 مليون متر مربع في المدينة لدعم جهود الدولة في تعزيز المنظومة الغذائية.