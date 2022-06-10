استنفدت أوكرانيا ترسانتها من الأسلحة الروسية الصنع وباتت حاليا تعتمد بشكل كامل على حلفائها للحصول على الأسلحة لتتمكن من التصدي للغزو الروسي، بحسب مصادر عسكرية أميركية.



ولطالما اعتمدت الدولة السوفييتية سابقا على المعدات السوفييتية والروسية في بناء جيشها وقطاع الدفاع التابع لها، من أسلحة صغيرة ودبابات ومدفعيات هاوتزر وغيرها من الأسلحة ذات المعايير الروسية التي لا يمكن الاستعاضة عنها بتلك التابعة لجيرانها غربا.



وأفادت المصادر الأميركية بأن هذه المعدات استنفدت أو دمرت في المعارك على مدى أكثر من ثلاثة أشهر منذ غزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا في 24 فبراير.



واليوم، تستخدم قوات كييڤ، أو تتعلم كيفية استخدام، أسلحة صنعت في الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين المنضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وبدا الغرب حذرا في بداية الحرب حيال تزويد كييڤ بالكثير من الأسلحة، خشية إمكانية تسبب ذلك باندلاع نزاع بين الناتو وروسيا.



كما شعر الغرب بالقلق من إمكانية سقوط تكنولوجيا الأسلحة المتقدمة في أيدي روسيا.



بدلا من ذلك، قدم حلفاء أوكرانيا لها مخزوناتهم من المعدات ذات المعايير الروسية، بما في ذلك الدبابات والمروحيات لدعم قوات كييڤ.



وقادت الولايات المتحدة جهود تمشيط دول سوفييتية سابقة أخرى للحصول على ذخيرة وقطع ومعدات إضافية تلبي احتياجات أوكرانيا.



لكن استنفدت كل هذه المعدات أو دمرت.



وقال مسؤول أميركي في حديثه عن الأسلحة السوفييتية أو ذات المعايير الروسية «لم تعد موجودة في العالم».



يعني ذلك أنه بات على القوات الأوكرانية الانتقال إلى أسلحة غير مألوفة بالنسبة لها صنعت بناء على مواصفات غربية.



وتخلت الولايات المتحدة وشركاؤها في الناتو عن مخاوفها السابقة من إمكانية اتساع رقعة النزاع أو وصول تكنولوجيا حساسة إلى روسيا وقررت إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، مثل مدفعيات هاوتزر ونظام هيمارس الصاروخي المدفعي عالي الحركة، علما أن الأخير قادر على إطلاق صواريخ على مدى أبعد وبدقة تفوق تلك المتوافرة في الأسلحة الروسية.



وتحت مظلة «مجموعة الاتصال» المخصصة لأوكرانيا التي تضم 40 عضوا، ينسق قادة جيوش الدول الحليفة مساعداتهم لتمكين قوات كييڤ من الحصول على الذخيرة وقطع الغيار والأسلحة بلا انقطاع، بحسب مسؤول عسكري أميركي آخر.



لكن مسؤولين شددوا على أنه إذا بدا أن الأسلحة تصل ببطء، فيعود السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الحلفاء يرغبون بالتأكد من أن القوات الأوكرانية ستتمكن من استيعابها بشكل ثابت وآمن.



وتهدف هذه الوتيرة البطيئة لتدفق الأسلحة أيضا إلى الحد من مخاطر تسبب القصف في أوكرانيا بتدمير أي أسلحة مخزنة.



وتشمل آخر حزمة بقيمة 700 مليون دولار أعلن عنها في الأول من يونيو أربع راجمات صواريخ من طراز «هايمارس» وألف صاروخ مضاد للدبابات من طراز «جافلين» وأربع مروحيات بمعايير سوفييتية من طراز «مي-17».



وطلبت كييڤ مرارا بأنظمة «هايمارس» ذات المدى الأبعد، لكن واشنطن لم توافق على تزويدها بها إلا عندما شعرت بأن أوكرانيا باتت جاهزة لاستخدامها.



وأفاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي الأربعاء أنه بينما يتم إعداد أربعة من أنظمة هيمارس المخصصة لأوكرانيا، فإن برنامج التدريب يتركز على تأسيس فصيل واحد في كل مرة لتشغيلها، وهي عملية يمكن أن تبطئ عملية تسليمها.



ميدانيا، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جنوده «يقاومون» في سيفيرودونتسك، حيث تتواصل معارك في الشوارع ضد القوات الروسية للسيطرة على المدينة الاستراتيجية الأساسية للتحكم بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في خطاب في وقت متأخر الخميس إن «سيفيرودونتسك وليسيتشانسك ومدنا أخرى في دونباس يعتبرها المحتلون الآن أهدافا لهم مازالت صامدة».



من جهته، أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي الجمعة عبر تلغرام أن «قصر الجليد» الذي يعد من المواقع الرمزية في المدينة، دمر في حريق نجم عن قصف روسي.



وسيفتح الاستيلاء على سيفيرودونتسك الطريق أمام موسكو إلى مدينة كبرى أخرى في دونباس هي كراماتورسك ما يعد خطوة مهمة للسيطرة على كل المنطقة الواقعة على حدود روسيا التي تخضع جزئيا للانفصاليين الموالين لروسيا منذ 2014.



لكن غايداي صرح قبل ذلك أن أوكرانيا تستطيع استعادة سيفيرودونيتسك «خلال يومين أو ثلاثة أيام»، ما إن تحصل على مدفعية غربية «بعيدة المدى».



وقال زيلينسكي إنه بحث الخميس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المساعدة العسكرية من فرنسا إلى أوكرانيا بما في ذلك «بأسلحة ثقيلة» كما أوضح ماكرون. كما ناقشا ترشيح كييڤ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت واشنطن ولندن عن مد أوكرانيا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة يبلغ مداها نحو ثمانين كيلومترا، أي أكبر بقليل من الأنظمة الروسية، لكن من غير الواضح متى سيتمكن الأوكرانيون من البدء في استخدامها.



وصرح غايداي أن ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك مازالتا تحت السيطرة الأوكرانية بالكامل لكنهما تتعرضان لقصف «شديد»، متهما الروس باستهداف المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية «عمدا».



الى ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن مدينة ماريوبول الواقعة في جنوب أوكرانيا مهددة بانتشار مرض الكوليرا نظرا لأن الخدمات الطبية توشك على الانهيار على الأرجح.



وأضافت الوزارة في بيان على تويتر أنه من المحتمل أيضا حدوث نقص شديد في الأدوية في خيرسون. وذكرت أن روسيا تواجه صعوبات في توفير الخدمات العامة الأساسية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرتها.



في غضون ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومين منفصلين يفرضان عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأكثر من 200 مسؤول روسي، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية الرئاسية.



وإن هذه القيود التي تستهدف بوتين تمنعه من القيام بعمليات تجارية مثل التصدير والاستيراد، والعبور عبر الأراضي الأوكرانية، والمشاركة في خصخصة ممتلكات الدولة بأوكرانيا.



وتشمل العقوبات أيضا تجميد الأصول وحظر استخدام موارد الترددات الراديوية الأوكرانية.