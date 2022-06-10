بيروت ـ منصور شعبان



أكد قائد الجيش جوزيف عون من فرع مخابرات البقاع أن «الحرب على المخدرات لم تنته ولاتزال مستمرة»، قائلا: «لا ننتظر أي غطاء سياسي أو ديني لمكافحتها، ولا نعمل وفقا لأي أجندة، إنما من منطلق مسؤوليتنا تجاه شعبنا ووطننا».



وتوجه إلى الخارجين عن القانون بالقول: «سلموا تسلموا، وإلا تحملوا تبعات قراركم».



وأضاف أمام اللواء السادس في بعلبك: «التضحية قدر وليست خيارا. الشهيد زين العابدين شمص سقط دفاعا عن أبناء وطنه في مواجهة عصابات المخدرات. أعدكم بأن دماءه لن تذهب هدرا، وهي وسام على صدر المؤسسة العسكرية».



وتابع: «الأمن خط أحمر، وليس مسموحا المس به، ونحن على أبواب موسم سياحي. ليس للجيش أي عداوة مع أي منطقة أو عشيرة. كل العشائر أهلنا، لكن واجبنا توقيف الخارجين على القانون. أهل بعلبك سئموا ويطالبون بالأمن، وهذا واجبنا تجاههم ووعدنا لهم مهما كانت التضحيات».