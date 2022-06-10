أعلنت وزارة النقل السورية تعليق كل الرحلات عبر مطار دمشق الدولي، عقب القصف الإسرائيلي فجر الجمعة والذي ألحق أضرارا بمدرج الهبوط وبرج المراقبة، وفق ما أفادت تقارير إعلامية.



وقالت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق تلغرام إنه تم «تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة» عبر المطار «نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية وخروجها عن الخدمة» من دون ذكر الأسباب.



إلا أن موظفا في المطار صرح لفرانس برس من دون الكشف عن هويته «تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا الى تأجيل كافة الرحلات لمدة 24 ساعة على الأقل». وأوضح أنه «تم تحويل بعض الرحلات الى مطار حلب ريثما تعود جاهزية الحالة الفنية لمطار دمشق».



وأكد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن «القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط».



وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية أفادت فجرا، نقلا عن مصدر عسكري، أنه عند الساعة الرابعة و20 دقيقة من فجر الجمعة، نفذت إسرائيل «عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة بعض النقاط جنوب مدينة دمشق».



وأضاف المسؤول أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ وأسقطت معظمها، لكن الهجوم تسبب في إصابة مدني وبعض الأضرار المادية.



من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الإسرائيلية على المواقع الإيرانية في سورية تجري بالتنسيق ما بين إسرائيل وروسيا وقال ان الاستهداف الإسرائيلي فجر الجمعة كان لمستودعات أسلحة تابعة لـ«حزب الله» اللبناني في حرم مطار دمشق الدولي، وأدت ثلاثة انفجارات وقعت في حرم المطار أسفرت عن توقف حركة الطيران. وشدد على ان الاستهداف الإسرائيلي الـ 15 للأراضي السورية هذا العام والـ 10 لدمشق وريفها أي أن غالبية الضربات الإسرائيلية تركزت على دمشق وريفها واعتبر ان القصف الإسرائيلي وصل لأهدافه ودمر مستودعات إيران التي تتخذ من سورية مقرا لمستودعاتها.



وقال إن هناك خسائر بشرية مجهولة حتى لدى الحكومة السورية، كون الأمر يتعلق بإيران و«حزب الله»، هم لديهم منظومة إسعاف خاصة لنقل مصابيهم إلى المشافي.



وأكد وجود اختراق كبير لـ «حزب الله» والإيرانيين بشكل واضح، وهناك من يعطي الإحداثيات لإسرائيل عن تحرك شحنات الأسلحة الإيرانية داخل التراب السوري.