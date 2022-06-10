كشفت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني الجمعة أن أعداد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية زاد ثلاثة أضعاف في عام 2021 مقارنة مع 2020، بحسبما نقل موقع تلفزيون «سورية».



وقال المكتب إن العدد الإجمالي للأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية قفز بمعدل 20% في عام 2021، ووصل إلى ما يقرب من 131 ألفا و600 شخص، من بينهم 19 ألفا و100 سوري، وفقا لوكالة «رويترز».



وأضاف المكتب أن عام 2021 شهد أكبر زيادة في أعداد الحاصلين على الجنسية مبكرا، وكان عددهم أقل بقليل من 12 ألفا و400 شخص. وكانت نسبة السوريين بينهم 43%.



ومن المتوقع أن يرتفع عدد السوريين الذين يحصلون على الجنسية في 2022، وقال المكتب إنه بحلول بداية هذا العام، كان 449 ألف سوري أمضوا في ألمانيا ست سنوات على الأقل، أي أكثر من أربعة أمثال العدد في بداية 2021.



وبشكل عام، يتعين أن يعيش الشخص في ألمانيا ثماني سنوات على الأقل ليكون مؤهلا للحصول على الجنسية، إلا أن غالبية السوريين استوفوا المعايير في مدة أقل بعد 6.5 سنوات في المتوسط لأنهم أظهروا استعدادا خاصا للاندماج، على سبيل المثال عبر المهارات اللغوية القوية والالتزام.



وبحسب آخر إحصائية رسمية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا نحو 800 ألف شخص، 40% منهم نساء، بمتوسط أعمار لا يتجاوز الـ 20 عاما.



ووصل معظم اللاجئين السوريين إلى ألمانيا بين عامي 2015 و2016 في ذروة موجة اللجوء إلى أوروبا هربا من الحرب، والمستمرة منذ العام 2011.