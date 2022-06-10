أمير زكي



احال قطاع الامن العام والذي يرأسه اللواء فراج الزعبي ممثلا في مديرية امن محافظة حولي وعبر مدير عام المديرية اللواء عبد الله العلي وافدين من الجنسية المصرية لحيازة نحو نصف كيلو من مخدر الحشيش وجاء ضبط الوافدين عقب الاشتباه بهما ومحاولة الهروب بالالتفاف للخلف .



وقال مصدر امني ان دورية امن وخلال جولة لها في حولي وخلف مستشفى خاص فوجئ قائدها ومرافقه بمحاولة هروب مكشوفة بالتفاف شخصين ما ان شاهدا الدورية، وعند استيقافهما أخرج احدهما من جيبه الايمن رخصة القيادة وسقط كيس ورقي تبين ان به عدد 5 أكياس صغير يوجد بها مادة بيضاء يشتبه بانها مواد مخدره وكذلك عدد 3 وصلات سوداء يشتبه بانها مواد مخدرة وقطعة مربعة سوداء يشتبه بانها مواد مخدرة .