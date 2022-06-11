محمد راتب



أصدر رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان بيانا استغرب فيه ادعاءات البعض والهجمة الشرسة والاتهامات الباطلة دون دليل على قطاع الصيد وبعض الجهات الحكومية والمسؤولين فيها، مؤكدا أن ذلك يحدث في الوقت الذي قامت فيه وزارة التجارة بإعادة مزاد الأسماك المستوردة فجرا ما ساهم في خفض الأسعار.



وقال الصويان إنه على استعداد لعمل مناظرة علنية مع أي شخص يدعي أن لديه معلومات كاملة بالاتهامات التي توجه إلى اتحاد الصيادين، ونحن قادرون على الرد عليه بالمستندات والأدلة الدامغة.



وأضاف أن اتحاد الصيادين حريص كل الحرص على استدامة الثروة البحرية، ولا يسمح لأي كان بانتهاكها، لافتا إلى أن ما يقال عن العمالة الوافدة غير صحيح فالصياد الكويتي موجود والعمالة تأخذ مقدار عملها لا أكثر ولا أقل.



وأكد أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما ينشر من أكاذيب عن الصيادين، وسيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة متى تم التوصل لصاحب المسج الذي كتبه ووجه الاتهامات والإساءات دون دليل.