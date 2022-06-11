أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم، فهذه الآلية مهمة جدا للتواصل مع المواطنين، بهدف العمل على الاستجابة لمطالبهم، والتفاعل لحل مشكلاتهم.

جاء ذلك خلال متابعة د.مصطفى مدبولي موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي.



وجدد رئيس الوزراء توجيه الشكر لفريق عمل المنظومة على جهودهم المضنية في التعامل مع ما يتم تلقيه ورصده من شكاوى وطلبات للمواطنين، والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية، لحل وإزالة هذه الشكاوى، موجها الشكر أيضا لفرق العمل المختلفة بالوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي تولى اهتماما لحل شكاوى المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن، والعمل على تيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن إزالة وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجهه.



وأشار د.طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 85 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مايو الماضي، مؤكدا حرص المنظومة على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين التي يتم رصدها، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى واستغاثات المواطنين، خاصة ما يتعلق منها بشكاوى وطلبات الخدمات الصحية، والرعاية والحماية الاجتماعية، وضبط الأسواق، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن.