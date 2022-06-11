القاهرة ـ هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن إسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس إلى إحدى الشركات الأجنبية.



وذكر المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإسناد إدارة الممر الملاحي لقناة السويس لأي من الشركات أو الموانئ الأجنبية.



وشدد على أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، مشيرة إلى تحقيق القناة نموا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.6%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 12% خلال شهر مايو 2022.



في سياق متصل، شهدت القناة يوم الجمعة الموافق 3 الجاري نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO) بعبور الوحدة الأحدث في العالم (ENERGEAN POWER) ضمن قافلة الجنوب، والتي مثلت تحديا لقناة السويس في تسهيل عبور صعب لسفينة الغاز الطبيعي المسال، والتي يصل ارتفاعها إلى 69.5 مترا وغاطس يصل إلى 18.5 مترا، واستغرق عبورها 26 ساعة.



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