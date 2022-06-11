تعهدت إيران بعدم التراجع عن مواقفها بالرغم من قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لها، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

وأخبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الصحافيين أن «مثل هذه الإجراءات لا يمكنها أبدا إعاقة تقدم الأمة الإيرانية»، مضيفا أنه يجب الاعتراف بالحقوق «المشروعة» للإيرانيين.



وأشار رئيسي إلى أنه «لا يمكن لأحد التحدث إلى الأمة الإيرانية باستخدام لغة القوة».



ووافق مجلس محافظي الوكالة للدولية للطاقة الذرية على قرار اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عقب تقارير الوكالة الأخيرة التي تفيد بأن إيران لم تقدم «تفسيرات تقنية موثوقة» لتواجد جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلن عنها.



ومع ذلك، أصر المسؤولون الإيرانيون على أن البلاد لم تقم بأي أنشطة نووية سرية أو غير مسجلة.