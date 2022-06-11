قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين إن بلاده تدرس فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية إذا مضت قدما في إجراء تجربة نووية جديدة.

وقال جين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إن الحكومة الكورية الجديدة تدرس مسألة فرض عقوبات أحادية الجانب على كوريا الشمالية، وتناقش الإجراءات التفصيلية المختلفة لذلك.



وأشار إلى أن بيونغ يانغ يبدو أنها استكملت جميع الاستعدادات لإجراء تجربة نووية، لافتا إلى أن التوقيت قد يعتمد فقط على التصميم السياسي من قبل قيادة النظام.



وأكد أنه في حالة إجراء التجربة النووية المتوقعة على نطاق واسع فإن كوريا الجنوبية ستنسق مع المجتمع الدولي لإرسال رسالة قوية إلى كوريا الشمالية، والرد بوضعية ردع حازمة ضد استفزازها، لافتا إلى أن بلاده ستركز الجهود الديبلوماسية على إقناع أعضاء مجلس الأمن الدائمين بالتوصل إلى «قرار حازم» بشأن النظام الشمالي.



الجدير بالذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فشل الشهر الماضي في تبني العقوبات الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة ردا على تجارب بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية بسبب اعتراض الصين وروسيا، ولاتزال الشكوك قائمة بشأن اتخاذ أي إجراءات إضافية على مستوى الأمم المتحدة.