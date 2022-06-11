خرج آلاف المسلمين إلى الشوارع في الهند وبنغلاديش وباكستان للاحتجاج على تصريحات مهينة من قبل اثنين من المتحدثين باسم الحزب الحاكم في الهند بشأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية والسلطات في هذه البلاد أنباء عن هذه المظاهرات.



وشهدت عواصم الدول الثلاث والعديد من المدن الأخرى مظاهرات بالقرب من المساجد في كثير من الأحيان.



وجاءت المظاهرات على خلفية تصريحات مهينة من قبل المتحدثة باسم الحزب القومي الحاكم في الهند بشأن الرسول الكريم محمد ژعلى شاشة التلفاز.



وقام متحدث آخر بالإساءة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على موقع تويتر، ما أثار قدرا كبيرا من الغضب في العديد من البلدان الإسلامية.



واستدعت بعض هذه الدول ديبلوماسيين هنودا وطالبت باعتذار علني.



ومنذ ذلك الحين منح الحزب الهندوسي القومي الحاكم المتحدثة والمتحدث باسمه إجازة ويمكن أن يكون الأمر فصلا لهما من الحزب.

ونأى الديبلوماسيون الهنود ووزارة الخارجية بأنفسهم عن هذه التصريحات.



وجرت الاحتجاجات الحالية بعد صلاة الجمعة، وقال منظمو الاحتجاج في باكستان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم يطالبون بقطع العلاقات الديبلوماسية مع الهند المجاورة.



ويتهم الحزب الهندوسي القومي الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، بتخفيض مرتبة المسلمين بشكل متزايد إلى مواطنين من الدرجة الثانية.



وفي بنغلاديش، اقيمت يوم الجمعة أكبر تظاهرات شعبية حتى الآن ردا على التصريحات، وقدرت شرطة بنغلاديش عدد المتظاهرين بأكثر من 100 ألف شخص في أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.



وقال أمان الله أمان أحد المتظاهرين في العاصمة دكا «نتجمع هنا للاحتجاج على إهانة نبينا من قبل مسؤولين حكوميين هنديين.. نريد ان ينزل بهما حكم بالإعدام».



ورددت الحشود في المدينة هتافات تندد برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وتدعو أعداء العقيدة الإسلامية إلى «الحذر».



وفي باكستان، نظمت تظاهرة في لاهور بعد صلاة الجمعة بدعوة من حركة دينية متشددة معروفة بشل حركة البلاد بشكل متكرر بمسيرات مناهضة للتجديف.



ونظم جزء من الأقلية المسلمة الوازنة في الهند والبالغ عدد أعضائها 200 مليون شخص، تظاهرات في عدة مدن.



وتجمع حشد كبير أمام المسجد الجامع في نيودلهي الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر.



وفي مكان آخر من العاصمة، أظهرت لقطات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طلابا من الجامعة الإسلامية المرموقة وهم يحرقون دمية تجسد نوبور شارما، المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا والتي أثارت تعليقاتها غضب العالم الاسلامي.



وقطعت السلطات الهندية الانترنت في الجزء الخاضع لها من إقليم كشمير المضطرب وقيدت صلاة الجماعة في المساجد وفرضت حظر تجول الجمعة.



وأدى إضراب تلقائي إلى إغلاق أعمال تجارية في أنحاء مدينة سريناغار الرئيسية في المنطقة، حيث دعا المتظاهرون إلى الرد على «الإساءة» إلى النبي صلى الله عليه وسلم.



وفي إندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، نظم حوالى 50 محتجا مسيرة أمام السفارة الهندية في جاكرتا.



وصرح منسق الاحتجاج علي حسن لوكالة «فرانس برس» بأن «الحكومة الهندية يجب أن تعتذر للمسلمين وعليها اتخاذ اجراءات صارمة ضد السياسيين اللذين أدليا بهذه التصريحات».



وأظهرت لقطات في مقطع مصور من وكالة «إيه.إن.آي» الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على حشود في مدينة براياجراج في ولاية أوتار براديش افي شارع تناثرت به قطع الطوب والحجارة.



وقال براشانت كومار المسؤول الكبير في شرطة أوتار براديش «نشرت الشرطة المزيد من قواتها وسيتم اتخاذ إجراء صارم ضد من يثبت أنهم مسؤولون عن هذه» الأعمال.



وفي رانجي عاصمة جهارخاند، قال أنيس جوبتا المسؤول الكبير في الشرطة لـ «رويترز» إن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من أفرادها. وأضاف أن الوضع أصبح الآن تحت السيطرة.



وظلت الاحتجاجات في المدن الهندية الأخرى سلمية.



في سياق متصل، دعا عشرات المتظاهرين في قلب العاصمة الموريتانية نواكشوط إلى معاقبة الهند ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا وتجاريا ردا على «إساءات متكررة» لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.



وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة من «المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العدالة».



ودعا المشاركون في المظاهرة الاحتجاجية إلى مقاطعة الهند والاستنكار القوي لإساءاتها للرسول صلى الله عليه وسلم.



وطالب المتظاهرون بإرسال رسائل حازمة للهند وللحزب الحاكم بأنه «لا علاقات ولا تعامل وتجارة مع الهند في ظل تمادي ساسة وحكام هذا البلد في محاولة النيل من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم».



وقال المتظاهرون إن «الرسول خط أحمر ولا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل في محاولات النيل منه».