بيروت ـ أحمد عز الدين

استكمل المجلس النيابي انتخاب لجانه النيابية بانتخاب اعضاء لجنتي الصحة والتربية، ومن ثم انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية.

وكان المجلس انتخب يوم الثلاثاء الماضي 4 لجان فيما تم الاتفاق بالتزكية على اعضاء 10 لجان .



وعقد المجلس النيابي جلسته عند الثالثة من بعد الظهر بحضور 112 نائبا من اصل عدد اعضاء المجلس الـ128، وبغياب 16 نائبا.



وبعد الانتهاء من انتخاب اعضاء لجنتي الصحة والتربية رفع الرئيس نبيه بري الجلسة لتبدأ عملية انتخاب رؤساء ومقرري اللجان في مكتب رئيس المجلس، كخطوة اخيرة لتكوين المطبخ التشريعي.



وجاءت النتائج على الشكل الآتي:



- لجنة المال والموازنة :



ابراهيم كنعان ( تيار وطني حر) رئيسا وعلي فياض (حزب الله) مقررا



- لجنة الادارة والعدل:



جورج عدوان (قوات لبنانية)رئيسا وجورج عطا الله( تيار )مقررا



- لجنة الشؤون الخارجية:



فادي علامة (امل) رئيسا وهاغوب بقرادونيان (طاشناق) مقررا



- لجنة الأشغال:



سجيع عطية (مقرب من عصام فارس) رئيسا ،ومحمد خواجة( امل) مقررا



- لجنة التربية:



حسن مراد (حزب الاتحاد) رئيسا، وادكار طرابلسي( تيار ) مقررا



- لجنة الصحة:



بلال عبدالله (اشتراكي )رئيسا، سامر التوم (تيار) مقررا



- لجنة الدفاع:



جهاد الصمد (مستقل) رئيسا، اسعد ضرغام ( تيار) مقررا



- لجنة المهجرين:



هاغوب بقرادونيان (طاشناق)رئيسا، حسين الجشي(حزب الله) مقررا



- لجنة الزراعة والسياحة:



ايوب حميد (امل) رئيسا، وأديب عبد المسيح (حركه الاستقلال) مقررا



- لجنة البيئة:



غياث يزبك(قوات) رئيسا ،قاسم هاشم (كتلة بري) مقررا



- لجنة الاقتصاد:



ميشال ضاهر (مستقل)رئيسا، وناصر جابر (كتلة بري) الكتله مقررا



- لجنة الاعلام والاتصالات :



ابراهيم الموسوي (حزب الله) رئيسا، ومحمد سليمان( قدامى المستقبل) مقررا



- لجنة الشباب والرياضة:



سيمون ابي رميا (تيار)رئيسا ، ورائد برو (حزب الله) مقررا



- لجنة حقوق الانسان:



ميشال موسى( كتلة بري) رئيسا، ونزيه متى (قوات) مقررا



- لجنة المراة والطفل:



عنايه عز الدين( امل) رئيسا، عدنان طرابلسي (المشاريع) مقررا



- لجنة تكنولوجيا المعلومات:



طوني فرنجية (المردة) رئيسا، والياس حنكش (كتائب) مقررا



وفيما احتفظ رؤساء اللجان الاساسية بمواقعهم، جاءت النتائج مطابقة للتوقعات لجهة التوزيع الطائفي والحزبي الذي كان سائدا مع التبادل في بعض اللجان بين الكتل، فيما حل في اللجان التي كانت مخصصة لكتلة المستقبل نواب مستقلون من الطائفة السنية.