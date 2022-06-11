حكمت البيضاني : مطلوب دور أكبر للمهرجانات السينمائية

حسن أبو العلا : مهرجان أسوان سلط الضوء على قضايا المراة

طارق البحار : الدعوة لمزيد من الدعم للارتقاء بالمهرجانات

عماد العكاري : دور كبير لنقابة الفنانين والإعلاميين في خلق حراك فني

مفرح الشمري : نراهن على جيل السينمائيين الشباب

عبدالعزيز الصايغ : الدورة المقبلة للمهرجان ستكون عبر الحضور الشخصي

ثمن مجموعة متميزة من العناصر السينمائية والاعلامية الدور البارز الذى تضطلع به المهرجانات السينمائية في العالم العربي من أجل خلق الوعي السينمائي والاخذ بيد المبدعين الشباب، وذلك خلال الندوة الفكرية بمهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الثانية والتى تناولت موضوع المهرجانات السينمائية في العالم العربي والامال المعقودة عليها.



وفي مستهل حديثه، رحب رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والاعلاميين رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة عبدالعزيز الصايغ بالحضور والمشاركين، مؤكدا ان الدورة المقبلة من عمر هذا المهرجان ستكون عبر الحضور الشخصي مع نهاية عصر كورونا والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم ومن بينها دولة الكويت .



من جانبه، كان الدكتور حكمت البيضاني رئيس مهرجان ثلاث دقائق ثلاثة أيام الذى يقام في العاصمة العراقية أول المتحدثين حيث بارك للسينمائيين في دولة الكويت انطلاق مهرجان الكويت للسينما الجديدة، متحدثا عن تجربة مهرجان ثلاث دقائق ثلاثة ايام حيث وصفة بأنه مهرجان متميز على صعيد المهرجانات .



وتابع البيضاني قائلا : اقمنا اربع دورات ونحن نحضر لأعمال الدورة الخامسة والدعوة مفتوحة لجميع المبدعين في العالم العربي للمشاركة في هذا المهرجان الذى مدة كل فيلم فيه لا تتجاوز الدقائق الثلاث تقدم افلام المهرجان على مدى ثلاثة ايام وهكذا . وعن اثر المهرجان قال انه صنع مهرجانا خاصا بالشباب لكونه رئيس قسم السينما في اكاديمية الفنون الجميلة وهذا ما يجعله قريبا من نبض الشباب. واشار الى ان هناك عدة اعمال من نتاجات المهرجان كان لها الحضور والمشاركة في عدة مهرجانات عربية ودولية.



بدوره، اشار الناقد الفني مدير مهرجان اسوان السينمائي حسن ابوالعلا خلال مداخلته قائلا :



مهرجان اسوان السينمائي الدولي خاص بأفلام المرأة وقد امنا ست دورات ونحن نحضر في فبراير المقبل لأعمال الدورة السابعة من عمر هذا المهرجان الذى استطاع ان يؤكد حضوره وبصمته الفنية حيث الاعمال السينمائية التى تناقش قضايا المراة . واسوان هي ابعد منطقة عن القاهرة تبعد نحو الف كيلو متر . وقد استطاع المهرجان ان يخلق حراكا بين ابناء منطقة اسوان حيث بتنا نقيم اكثر من سبع ورش متخصصة حصدت نتاجاتها عبر مجموعة من النتاجات السينمائية من بينها افلام وجدت طريقها لعدد من المهرجانات من بينها مهرجان قرطاج السينمائي الدولي . وتمني في ختام مداخلته ان ينتهي عصر المهرجانات – اونلاين .



فيما سلط الناقد والاعلامي البحريني طارق البحار في مداخلته الضوء على مشاركته الاخيرة في مهرجان افلام السعودية التى انتهت اعمالها مساء امس وسط اختيارات ومشاركات سينمائية عالية المستوى ما كان لها ان تتحقق لولا الحضور البارز لرئيس المهرجان الناقد والشاعر احمد الملا . وبارك البحار لإدارة مهرجان الكويت للسينما الجديدة على النجاح الفني والاعلامي الذى يحققه المهرجان.



وقال ايضا : ان الساحة العربية اليوم تزدحم بعدد متميز من المهرجانات من بينها مهرجان البحرين والعين الذى سينطلق عالميا وايضا مهرجان افلام السعودية ومهرجان البحر الاحمر الذى بات إحدى المنصات السينمائية التى نعول عليها الكثير من اجل مستقبل صناعة السينما في المنطقة وهناك ايضا عدد من المهرجانات السينمائية العربية ومنها الجونة والقاهرة وقرطاج وغيرها وهنا تأتى الدعوة للسينمائيين الشباب من دول المنطقة من اجل المزيد من الحضور والمشاركات التى تعبر عن الانسان في المنطقة . وفي ختام مداخلته شدد على اهمية ان يتجاوز المهرجان المرحلة الراهنة – اون لاين – الى افاق ابعد وارحب حيث الحضور والمشاركات الشخصية .



بدوره عبر الدكتور عماد العكاري استاذ التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عن سعادته للمشاركة في فعاليات هذا المهرجان ورصد انشطته وفعالياته مشيرا الى انه كونه عضوا في لجنة الاختيار اتيحت له الفرصة لمشاهدة عدد مهم من النتاجات االسينمائية التى تبشر بميلاد جيل من المبدعين الشباب في الكويت والعالم العربي مما سيكون له ابعد الاثر في صناعة الفن السابع .



من جانبه قال الناقد الفني مفرح الشمري عضو لجنة التحكيم في مهرجان الكويت للسينما الجديدة انه يثمن الجهود التى يبذلها رئيس قطاع السينما رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة . من اجل اقامة هذا المهرجان الذى ندعو وزارة الاعلام والمجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب الى دعمه لياخذ موقعه على خارطة المهرجانات السينمائية . كما اشار الى ان هناك جيلا من المبدعين الشباب يبشر بكل الخير لما يمتلكه من طموحات عبر النتاجات الفنية والابداعية التى قدمها، وهو جيل يمثل الرهان لمستقبل السينما في المنطقة .



وفي ختام الندوة ثمن رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة عبدالعزيز الصايغ مشاركات ومداخلات وحضور المشاركين والمتداخلين مما كان له ابعد الأثر في اثراء هذة الندوة التى تاتى ضمن فعاليات مهرجان الكويت للسينما الجديدة.



هذا، وسيقام حفل توزيع الجوائز غدا السبت 11 يونيو في تمام الساعة السابعة بتوقيت الكويت وينقل على الهواء مباشرة من خلال موقع المهرجان .