بيروت ـ اتحاد درويش



رأى الباحث في مسألة الحدود والمياه د.عصام خليفة أن التخبط في المواقف السياسية وسوء الإدارة النفطية عند بعض المسؤولين اللبنانيين أوصلنا الى ما وصلنا اليه في أهم ملف يتعلق بثروات لبنان من النفط والغاز، والذي كان يفترض مقاربته من منطلق مصالح لبنان العليا حفاظا على هذه الثروة واستغلالها لصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات حادة بعيدا عن إرضاء الدول والقوى الخارجية من أجل تأمين مصالح هذه الدول من جهة، والنهب من هذه الثروات من جهة أخرى.



وأكد د.خليفة في تصريح لـ«الأنباء» أن خسارة لبنان لقسم كبير من المساحات البحرية هي رهن إرادة الشعب اللبناني الذي لن يتخلى عن حقوقه، ورهن الروح الوطنية عند المسؤولين الذين يدعون أنهم مسؤولون، وبالتالي لا أحد يمكنه أن يخسر لبنان سنتيمترا مربعا من حقوقه.



ورأى أن على الدولة اللبنانية بجميع أركانها أن تكون على موقف موحد تجاه حق يقدر بمئات مليارات الدولارات التي من شأنها انتشال لبنان من أزماته.



ورأى د.خليفة أنه كان يفترض إرسال تعديل المرسوم 6433 على الفور كما اقترحته قيادة الجيش اللبناني المكلف بحسب القوانين والمراسيم المرعية الإجراء، أنه وحده من يحدد الحدود البحرية والبرية، واعتماد الخط 29 الذي ينطلق من الحدود البرية في رأس الناقورة وهو خط علمي وقانوني، بدلا من الخط 23 الذي هو خط وضعته إسرائيل وليس لبنان كخط لحدودها البحرية الشمالية.



وأكد د.خليفة أن ثروات لبنان هي ملك الشعب اللبناني وأجيال المستقبل، لافتا الى محاولات من دول كبرى ودول إقليمية لاستغلال هذه الثروة أكان من قبل اسرائيل أو تركيا أو قبرص التي هي أيضا لها أطماع وقد أخذت 300 كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية اللبنانية، كما أن هناك شركات أميركية وفرنسية وروسية دخلت على خط التنقيب وهذا يمكن تسميته بسياسة القناصل.



واعتبر د.خليفة أن المسؤول ينطلق من مصالح بلاده ويحافظ على ثرواتها الطبيعية ويستغلها لما فيه مصلحة شعبه لا بما يرضي الدول والقوى الخارجية. وهذا ما يسميه ماكس فيبر بالدولة «البترومونيالية»، أي تلك التي تأكل إنتاج الدولة الذي يتعلق بالمصلحة العامة للشعب وللمجتمع.



وأكد د.خليفة أنه مع دخول اموس هوكشتاين كوسيط أميركي بين لبنان واسرائيل، كان من الواضح انحيازه للجانب الإسرائيلي، والمطلوب تغييره لأنه إذا بقي من هنا حتى 100 سنة ستبقى أطماع اسرائيل قائمة وستأخذ حقل كاريش وقانا، وأقول علينا ألا نفرط في كوب ماء، والشعب اللبناني يسهر على مصالحه وستبرهن الأيام أن لا أحد يمكنه أن يأكل حقوقنا.