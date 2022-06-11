أصدر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد قرارا بمنح عدد من موظفي الهيئة سلطة ضبط المخالفات وتحرير المحاضر.



وتضمن القرار في مادته الأولى:

يتولى موظفو الهيئة العامة لمكافحة الفساد المالي التالية أسماؤهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 300 لسنة 2016:



٭ فهد شايع سعيد الكداري

٭ عبدالعزيز فارس مزيد الوعلان

٭ منيرة فهد محمد الصميط

٭ طارق حطاب دويح الشمري

٭ فاطمة عبدالكريم سليمان الشراد

٭ عبدالرحمن طلال عبدالهادي العجمي

٭ عبدالعزيز عبدالله أحمد الكندري

٭ عبدالله فهد جديع العدواني

٭ فاطمة عبدالعزيز فيصل بلام

٭ حمود جمال إبراهيم الشايع.



وتضمنت المادة الثانية من القرار: أن الموظفين المذكورين يباشرون في المادة الأولى من هذا القرار أعمال ضبط المخالفات وتحرير المحاضر وفق ما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية من أحكام في هذا الشأن.



ونصت المادة الثالثة أنه: على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.