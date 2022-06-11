حملات الحج الكويتية قادرة على استيعاب جميع الأعداد وتوفير جميع الخدمات بكل اقتدار

حكومة السعودية تبذل جهوداً ضخمة حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن وأداء المشاعر المقدسة بيسر واطمئنان



أسامة أبو السعود

في بادرة كريمة اعتمد وزير الأوقاف عيسى الكندري مقاعد الكادر الطبي والمرشد الديني المرافقين لحملات بعثة الحج الكويتية وعدم احتسابهم ضمن الأعداد المحددة للحملات.



وقال رئيس اتحاد حملات الحج الكويتية أحمد الضويحي لـ «الأنباء» في اتصال هاتفي من مكة المكرمة، إن بادرة الوزير الكندري أتت بعد استشعاره ضعف أعداد حملات الحج الكويتية هذا العام، والذي بلغ 41 حاجا فقط للحملة نظرا لخفض أعداد الحجاج على مستوى العالم بسبب المخاوف من ڤيروس كورونا، فجزاه الله كل خير.



وأشاد الضويحي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وكيل وزارة الأوقاف ورئيس بعثة الحج الكويتية م. فريد عمادي في تذليل الصعاب أمام حملات الحج الكويتية وتوفير كافة الأجواء لتسيير أمور الحجاج بكل سهولة ويسر بإذن الله، مثمنا جهود لجنة الكشف على مساكن الحجاج في مكة المكرمة وتفقدها جميع مساكن ضيوف الرحمن من الكويت سواء الفنادق أو العمارات السكنية، مؤكدا قدرة الحملات الكويتية على القيام بخدمة جموع الحجاج هذا العام وأكثر منهم بأضعاف بكل اقتدار.



وأوضح أن حملات الحج الكويتية كانت في السابق قبل انتشار ڤيروس كورونا تسير قرابة 100حاج لكل حملة وأكثر من ذلك في سنوات سابقة، وكانت كل حملة تقوم بدورها وتوفر جميع الخدمات على اكمل وجه في مختلف المناسك المباركة وبأي وقت يسند لها أي عدد، وستظل - بإذن الله - دائما مثار إشادة الجهات الرسمية في الكويت والمملكة.



وردا على سؤال عن توقعاته عما إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الحجاج لهذا الموسم، أشاد الضويحي بجهود الوزير الكندري والوكيل عمادي، لافتا إلى أن أي زيادة في أعداد الحجاج سيتم الإعلان عنها من الجهات المسؤولة في وزارة الأوقاف وبعثة الحج الكويتية.



وأشار الضويحي إلى أن المملكة العربية السعودية عودتنا دائما على كرمها المعهود تجاه إخوانهم الكويتيين واستشعارنا دائما بأننا أبناء وطن واحد.



وشدد على التزام جميع الحملات الكويتية بالالتزام بتعليمات السلطات في المملكة خاصة في الجانب الصحي حفاظا على سلامة جموع الحجاج.



وختم الضويحي تصريحاته بالإشادة بالجهود الضخمة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها الدائم على سلامة ضيوف الرحمن وأداء المشاعر المقدسة بكل راحة واطمئنان.

العليم: بعثة الحج الكويتية انتهت من وضع آلية التقسيمات والأعمال الإدارية والتنسيقية في الأراضي المقدسة

أعلن وكيل وزارة الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية، ونائب رئيس بعثة الحج الكويتية محمد ناصر العليم أن اللجنة العليا لبعثة الحج بدأت عملها بشكل متناغم هذا العام وفي وقت مبكر بعد أن من الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بعودة الحياة الطبيعية وإعلان الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة استقبال ضيوف الرحمن بعد انقطاع دام لعامين متواصلين.

وقال العليم إن اللجنة العليا لبعثة الحج الكويتية وضعت خطة متكاملة لجميع اللجان سواء لعملها والمهام الموكلة لها في الكويت أو بعد مغادرتها إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى ان لجان بعثة الحج الكويتية تعتمد على الخبرة التراكمية لديها في نجاح عملها مما جعلها تنتهي من وضع آلية التقسيمات والأعمال الإدارية والتنسيقية كتوزيع الغرف في مقر سكن البعثة في الأراضي المقدسة والاختصاصات الموكلة لكل لجنة كلجنة الاستقبال في المطار أو في مقر البعثة أو لجنة الأراضي المقدسة.



ووعد العليم بالمزيد من العمل والجد والاجتهاد لجميع أعضاء البعثة التي تحولت إلى خلية نحل في العمل وذلك بهدف خدمة حجاج الكويت.