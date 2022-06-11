طرحت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحى أغنية جديدة بعنوان "ونتدلع" التى تعاونت فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل.

ونتدلع هي ثاني أغنيات بلقيس باللهجة المصرية بعد أن قدمت العام العام الماضي أغنية "دبلوماسي" مع عزيز الشافعي وتم تصويرها مع المخرج على ابو طالب وحققت نجاحاً كبيراً مع الجمهور المصري لذلك قررت أن تكرر تجربة الغناء المصري من خلال ونتدلع التى صورتها بالكامل منذ شهرين بمصر بين أكثر من لوكيشن .

يذكر أن بلقيس أحيت حفلا غنائيا في مصر في عيد الفطر المبارك حضرها المئات من جمهورها.