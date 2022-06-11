أطلقت المملكة المتحدة تحقيقا جديدا بشأن تطبيق جوجل بلاي بناء على شبهات تتعلق بسلوك مضاد للمنافسة، فيما أنهت هيئة المنافسة والأسواق المعنية بمكافحة الاحتكار دراسة واسعة لهيمنة شركتي ألفابت وأبل على أنظمة الهواتف الجوالة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

بدأت هيئة المنافسة والأسواق تحقيقا في خرق لقانون المنافسة من جانب جوجل بشأن توزيعها لتطبيقات الهواتف الذكية في المملكة المتحدة ،وحددت العديد من التدخلات الأخرى المحتملة للتصدي لهيمنة عمالقة وادي السليكون (سيليكون فالي) في موجة من الإعلانات

وقالت الهيئة إنها تخطط أيضا لفتح تحقيق آخر في القوة السوقية لأبل وجوجل في متصفحات الهواتف الذكية وقيود أبل على الألعاب السحابية. ولم يرد ممثلو جوجل على الفور على طلبات بالتعقيب.