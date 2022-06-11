أكد السيناريست المصري إسلام حافظ، أن فيلمه الجديد "الدبابة" سيقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، وهو ليس فيلمًا حربيًا.

وقال حافظ - عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" - "فيلم الدبابة بطولة ياسر جلال، ولن يكون فيلمًا حربيًا كما يروج البعض، وقريبًا سيتم الإعلان عن اسم المخرج وشركة الإنتاج"، مشيرًا إلى أن الفيلم يعيد الفنان ياسر جلال إلى السينما بعد غياب طويل.

يذكر أن ياسر جلال شارك في رمضان 2022 في مسلسل "الاختيار 3"، ولقى المسلسل نجاحًا كبيرًا وردود فعل إيجابية للغاية.

ومسلسل "الاختيار 3" تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكي، محمود البزاوي، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصي، هيدي كرم، سمر مرسي، نور محمود، عصام السقا وعدد من ضيوف شرف الحلقات.