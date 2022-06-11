قام ما يربو على نصف الأسر البريطانية بترشيد استهلاك الطاقة بسبب مخاوف من تكلفة المعيشة، وفقا لبيانات جديدة.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن أحدث بحث له أظهر أيضا زيادة في معدل خفض السكان الإنفاق على الطعام، والسفر غير الضروري لدعم دخلهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"

وقال 52 % من الأشخاص الذين تم استطلاع آراءهم في الفترة من 25 أيار/ مايو وحتى الخامس من حزيران/ يونيو إنهم باتوا يستخدمون كميات أقل من الوقود والغاز والكهرباء في المنازل بعد ارتفاع تكلفتها بصورة كبيرة.

وارتفعت فواتير الكهرباء بنسبة 54 % للأسر المتوسطة في بداية نيسان/ أبريل عندما تم تغيير الحد الأقصى لقيمة الفواتير.

وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية أيضا إلى زيادة عدد الأشخاص الذين باتوا ينفقون أموالا أقل على الغذاء والسلع الضرورية، وبلغت الزيادة 41 % من الأسر مقارنة بـ 36 % قبل أسبوعين.

وتأتي هذه البيانات بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 9% في نيسان/ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع مجددا على مدار العام.