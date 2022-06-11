أطلقت منظمة "سي شيبررد" (Sea Shepherd) غير الحكومية في أوائل حزيران/يونيو حملة دفاع عن فقمة البحر المتوسطية في حديقة الحيوانات البحرية المحمية في ألونيسوس باليونان، حيث تعيش مجموعات من هذه الثدييات البحرية المهددة بالانقراض.

وبدأت سفينة "أم في إيمانويل برونر" التابعة لأسطول "سي شيبرد" المؤلف من سبع سفن بتنفيذ جولات ليلا ونهارا لمراقبة المنطقة البالغ مساحتها ثلاثة آلاف كيلومتر مربع ومنع "أي مخاطر قد تهدد (هذه الحيوانات) وخصوصاً خلال موسم الذروة الصيفي"، بحسب ما أوضح بيان أصدرته المنظمة غير الحكومية تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه.

وكانت إحدى فقمات البحر التي تتميز بها جزيرة ألونيسوس اليونانية قتلت في تموز/يوليو 2021 برمح لصيد الأسماك مما اثار غضب السكان ودعاة الحفاظ على البيئة.

وتوحد منظمتا "سي شيبرد" في اليونان وإيطاليا جهودهما "للمرة الأولى" في هذه الحملة لحماية فقمة الراهب، وهي من الأنواع "المهددة بالانقراض" كانت لا تزال تُصنف قبل مدة على أنها "مهددة بشدة" بالانقراض، وفقاً للبيان نفسه.

ويستوطن نحو نصف عدد هذه الثدييات البحرية في العالم المياه اليونانية، وخصوصاً شواطئ ألونيسوس وجزرها في بحر إيجه. وقدر عددها عام 2015 بنحو 600 في كل أنحاء العالم.