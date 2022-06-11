قالت السلطات الأيرلندية إن منصة "تيك توك" ستوفر ألف وظيفة جديدة أخرى في أيرلندا، مما يرفع عدد قوتها العاملة في البلاد إلى أكثر من 3 آلاف.

وتم الإعلان عن الوظائف الجديدة خلال اجتماع بين رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن والرئيس التنفيذي لمنصة "تيك توك"، شو تسي تشو، وفقا لوكالة "آي دي أيه آيرلاند"، وهي وكالة حكومية مسؤولة عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال مارتن إن "التوسع الأخير لتيك توك يزيد من ترسيخ أيرلندا كمركز مهم لعملياتها الأوروبية والعالمية، وهو دليل واضح على التزامها تجاه هذا البلد".

وقد قامت "تيك توك" بإنشاء مركز لعدد من وظائفها الحيوية في أيرلندا، وفقا للرئيس التنفيذي لوكالة "آي دي أيه آيرلاند" مارتن شاناهان.

و"تيك توك" هي منصة وسائط اجتماعية شهيرة لمشاركة مقاطع الفيديو مملوكة لشركة "بايت دانس"، وهي شركة صينية لتكنولوجيا الإنترنت مقرها في بكين.