سجل معدل البطالة في كندا انخفاضًا قياسيًا آخر واستمرت الأجور في الارتفاع، مما يبقي الضغط على بنك كندا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن الاقتصاد أضاف 40 ألف وظيفة في مايو، مدفوعاً بمكاسب في الوظائف بدوام كامل ، بينما انخفض معدل البطالة إلى 5.1 في المائة ، وهو أدنى معدل منذ 1976 على الأقل والذي يعود إلى ما هو أبعد من البيانات المماثلة.

وأضاف سوق العمل في البلاد 135 ألف وظيفة بدوام كامل، بينما فقد 96 وظيفة بدوام جزئي.

وارتفعت العمالة الشهر الماضي بشكل رئيسي في قطاع الخدمات الذي أضاف 81 ألف وظيفة. لكن هذه المكاسب تراجعت بخسارة 41 ألف وظيفة، بشكل رئيسي في قطاع السلع وخاصة في مجال التصنيع.

وقال الهيئة الكندية "يُعزى الارتفاع في العمالة بشكل رئيسي إلى زيادة العمل بدوام كامل بين الشابات والنساء في المجموعة العمرية العاملة الرئيسية".

وتركزت المكاسب في العمالة بشكل رئيسي في تجارتي الجملة والتجزئة. واستفادت مقاطعة ألبرتا بشكل خاص من هذه الزيادة في الوظائف حسب وكالة الإحصاء التي أشارت أيضاً إلى انخفاض البطالة في مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور ومقاطعة جزيرة الأمير إدوارد في شرق البلاد وفي مقاطعات ساسكاتشوان ومانيتوبا وبريتيش كولومبيا في غربها.