مازالت أعداد موظفي لندن العائدين إلى المركز المالي أقل مما كانت قبل انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وعاد نحو 60 % إلى 70 % من موظفي المدينة إلى مكاتبهم، بحسب بيانات جمعتها شركة جوجل التي ترصد تحركات بعض مستخدميها. وهذه النسبة أقل من نسبة الـ75 % لحركة التنقلات قبل تفشي موجة أوميكرون التي بدأت في أواخر .2021ومازالت الشركات التي تسعى للعودة للعمل من المكاتب، تواجه مقاومة من الموظفين ، الذين يستمتعون بتوازن أفضل بين الحياة والعمل نتيجة لعدم الحاجة للتنقل يوميا.

ويقول نحو 80 % من موظفي لندن الذين يعملون عن بعد مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إن التجربة جيدة بالنسبة لهم، بحسب تقرير نشره يوم الأربعاء الماضي معهد العلوم السياسية التابع لكلية كينجز كوليدج لندن.

وارتفع التضخم لنحو 10 % عقب جائحة كوفيد19- وقد يكون ارتفاع أسعار كل شيء من السفر بالقطارات إلى وجبات الغداء، يثني الركاب عن الخروج.