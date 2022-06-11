خلصت المفوضية الأوروبية بعد إجراء تحقيق أولي إلى أن شركة السكك الحديدية الحكومية التشيكية "سي.دي" تواطأت مع نظيرتها النمساوية "أو.بي.بي" لإحباط المنافسة في قطاع السكك الحديدية للركاب.

وأضافت المفوضية أنه في الفترة ما بين عامي 2012 و2016، اتفقت الشركتان سرا على مقاطعة بيع عربات "أو.بي.بي" للشركة التشيكية الخاصة "ريجيو جت".

وتعتقد المفوضية الأوروبية أن الشركتين الحكوميتين انتهكتا قواعد التكتل لعرقلة نمو شركة "ريجيو جت" في جمهورية التشيك ، وبشأن الاتصال الدولي بين براغ وفيينا.

ولدى الشركتين الآن الحق في الرد على الاتهامات كتابة أو في جلسة استماع.وإذا قررت المفوضية في نهاية المطاف أنهما انتهكتا قواعد مكافحة الاحتكار، فإنه يمكن تغريمهما 10% من حجم مبيعاتهما السنوية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أو.بي.بي" خلال الفترة المعنية السياسي النمساوي، كريستيان كيرن، الذي شغل لاحقا منصب المستشار من أيار/مايو 2016، حتى نهاية 2017 .