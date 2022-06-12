ما أفضل مادة غذائية لصحة الأمعاء؟



أعلنت د.مولي هيمبري، خبيرة التغذية الأميركية، أن الكمثرى هي أفضل فاكهة للأمعاء لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية.



وتضيف: تحتوي الكمثرى على كمية كبيرة من الألياف الغذائية (نحو 6 غرامات في كمثرى واحدة).

وهذه الألياف لا تذوب وتعمل كملين خفيف. ووفقا لها، تحتوي قشرة الكمثرى على أعلى نسبة من الألياف.



وتقترح الخبيرة عدة طرق لتحضير الكمثرى استنادا إلى صلابتها، فإذا كانت الكمثرى ناضجة وطرية فيمكن استخدامها في السلطات والتعليب وحتى يمكن إضافتها إلى الحساء.

أما الكمثرى الصلبة فيفضل استخدامها في الطهي والشوي والقلي. وتضيف: من الأفضل إضافة الكمثرى إلى السندويتشات والسلطات والصلصات وعصيدة الشوفان.

المصدر: عن «نوفوستي»

