أنقذ البديل كيليان مبابي منتخب فرنسا بطل العالم وحامل اللقب من هزيمة ثانية له في ثلاث مباريات خاضها حتى الآن في منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، بخطفه التعادل أمام النمسا 1-1 في فيينا.



وبعد هزيمة افتتاحية في معقلها «ستاد دو فرانس» أمام الدنمارك 1-2 بعدما كانت السباقة إلى التسجيل، اكتفت فرنسا بالتعادل مع كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018 بنتيجة 1-1، ثم بدت في طريقها إلى تكرار سيناريو زيارتها الأخيرة الى ملعب «أرنست هابيل» حين خسرت 1-3 في تصفيات مونديال 2010.



لكن مبابي الذي غاب عن لقاء كرواتيا بسبب إصابة تعرض لها أمام كرواتيا، جنب فريق المدرب ديدييه ديشان هزيمة ثانية بخطفه التعادل في الدقيقة 83 من اللقاء بعد دخوله في الشوط الثاني.



وقال ديشان «الأمر المؤسف الأساسي هو أننا لم ننجح في تسجيل ذلك الهدف الثاني. لقد تخلفنا ونجحنا في العودة بشكل مؤكد. كنا مسيطرين لكن من دون فعالية.

في بعض الأحيان بإمكاننا التسجيل مع كم قليل من الفرص، (لكن هذه المرة)، كان لدينا الكثير من الفرص إلا أننا وجدنا في طريقنا دائما ساقا ما (مدافع)، حارس مرمى، عارضة... إنه لأمر مخز بألا يكافأ اللاعبون استنادا إلى كل العمل الجيد الذي قاموا به».



وطمأن بالقول «لن أشعر بالقلق حتى لو لم تكن النتائج التي أردناها، لكن لابد لي من التعامل مع الإصابات والتعب أيضا. هذا ينطبق أيضا على الفرق الأخرى حتى لو كنا أكثر تأثرا.

من الواضح أننا لسنا في قمة مستوانا لكن ذلك يمنحنا المزيد من وقت اللعب للشباب الذين ليس لديهم الكثير من الخبرة...».



ورفعت فرنسا رصيدها الى نقطتين لكنها باتت في ذيل المجموعة بعد فوز كرواتيا على مضيفتها الدنمارك بهدف سجله ماريو بازاليتش في الدقيقة 69 إثر ركلة ركنية، رافعا رصيد بلاده الى 4 نقاط مقابل ست لمضيفه الإسكندنافي الذي بقي متصدرا، وأربع للنمسا التي تحقق بداية موفقة مع مدربها الجديد الألماني رالف رانغنيك.



لياو للتألق مع مع رونالدو



بعدما اختير أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عقب موسم رائع مع نادي ميلان تألق فيه تحت جناح السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بات رافايل لياو أمام مهمة جديدة لإثبات نفسه في برتغال كريستيانو رونالدو، حين يواجه سويسرا في جنيف ضمن دوري الأمم الأوروبية اليوم.



لعب المهاجم الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والعشرين، تزامنا مع العيد الوطني البرتغالي، أول مباراة دولية له كأساسي مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي ضد إسبانيا. لكن بديله ريكاردو هورتا هو الذي تألق بتسجيله هدف التعادل المتأخر في المباراة التي استضافتها إشبيلية (1-1).



بعد دخوله في ربع الساعة الأخير من المباراتين اللتين فازت فيهما البرتغال على سويسرا الأحد الماضي (4-0) ثم تشيكيا الخميس (2-0) في لشبونة، لايزال الجناح القوي الذي خاض ثماني مباريات دولية، يبحث عن تثبيت مكانه في تشكيلة يتنافس فيها بشكل مباشر مع لاعب ليفربول ديوغو جوتا ومهاجم فالنسيا غونسالو غيديش.



ومع 11 هدفا وعشر تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري الإيطالي، كان رافايل لياو أحد مهندسي تتويج ميلان باللقب الأول في الدوري منذ العام 2011.



غافي لمواصلة التألق



حجز «العبقري» غافي، أصغر هداف في تاريخ المنتخب الإسباني، مركزه في تشكيلة «لا روخا» قبل أشهر قليلة من مونديال قطر 2022، في حين يسعى لاعب برشلونة للتأكيد أنه بات قطعة لا تتجزأ من منتخب بلاده عندما يستقبل تشيكيا في ملقة اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.