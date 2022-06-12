سيتواجه ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع غريمه برشلونة الشهر المقبل في لقاء ودي تحتضنه مدينة لاس فيغاس الأميركية، وذلك وفق ما أعلن الناديان.



وستقام المباراة في 23 يوليو على ملعب «أليجيينت ستاديوم» الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري الإسباني في أغسطس.



وبعد ثلاثة أيام من مواجهته مع غريمه الكاتالوني، يلتقي ريال مدريد مع كلوب أميركا المكسيكي في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال الى لوس أنجيليس للقاء يوفنتوس الإيطالي في 30 يوليو.



أما برشلونة فسيتحضر لمواجهة ريال بلقاء إنتر ميامي الأميركي في 19 يوليو ثم يواجه يوفنتوس في 26 منه في دالاس، قبل إنهاء جولته الأميركية ضد نيويورك ريد بولز في 30 منه.



وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيه ريال وبرشلونة على الأراضي الأميركية بعد يوليو 2017 حين لعبا على ملعب «هارد روك ستاديوم» في ميامي أمام مدرجات ممتلئة بـ 64 ألف متفرج، وفاز حينها النادي الكاتالوني 3-2.



الريال يتعاقد مع الفرنسي تشواميني



إلى ذلك، أعلن نادي ريال مدريد قدوم لاعب وسط موناكو الفرنسي الدولي الشاب أوريليان تشواميني بعقد لمدة 6 مواسم. ويتعين على اللاعب البالغ 22 عاما الخضوع لفحص طبي قبل توقيع العقد وتقديمه ظهر الثلاثاء.

وفضل تشواميني (22 عاما) الانتقال إلى أبطال أوروبا، بدلا من باريس سان جرمان بطل فرنسا الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه، وبذلك بات ثاني لاعب ينضم إلى «الملكي» بعد المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من تشلسي.



وبحسب تقارير صحافية، سيحصل موناكو على 80 مليون يورو مقابل هذه الصفقة بالإضافة إلى 20 مليونا كحوافز، على أن تذهب نسبة 10% من الصفقة لنادي بوردو بحسب العقد الموقع مع موناكو قبل سنتين.