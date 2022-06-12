بيروت - ناجي شربل



توج بيروت فيرست كلوب بلقبه الأول بطلا للبنان في كرة السلة، بتغلبه على الرياضي بيروت حامل اللقب 4-3 بعد مباراة سابعة فاصلة في الدور النهائي 79-62، وذلك بفضل تألق التونسي صالح الماجري وسيرجيو درويش وجيرار حديديان وايلي شمعون الذين نجحوا في تعويض غياب نجم الفريق وائل عرقجي للإصابة في المباراة السادسة.



وبذلك يكون بيروت قد حقق «الثنائية» هذا الموسم، مضيفا لقب الدوري إلى لقب كأس لبنان التي احرزها أيضا على حساب الرياضي بيروت.



واستحق الفريق اللقب متوجا جهدا إداريا وفنيا، إذ تعاقدت الإدارة مع جهاز فني ولاعبين مميزين، وبالتالي تعويض تعثر الفريق مرتين في نهائي بطولة الأندية العربية موسمين تواليا.